Avrupa Parlamentosu kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi

Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu, veri güvenliği endişeleri nedeniyle milletvekillerinin ve çalışanların iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı. AP, yapay zekanın bazı görevleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri kullandığını ve verilerin dışarıya gönderildiğini tespit etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), veri güvenliği endişeleri nedeniyle milletvekillerinin ve personelin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre AP bilgi teknolojileri birimi, yapay zeka içeren cihazlarda siber güvenlik ve veri güvenliğinin garanti edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda yapay zekanın bazı görevleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri kullandığı ve verileri cihaz dışına gönderdiği tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmanın ardından AP, üyelerinin ve çalışanlarının iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Ayrıca AP, milletvekillerine özellikle işle ilgili görevlerde kullandıkları özel cihazlarında da benzer tedbir uygulamalarını tavsiye etti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden teknoloji tedarikiyle ilgili endişeler nedeniyle son yıllarda veri güvenliği politikalarını güçlendirdi.

AP, 2023 yılında personelin cihazlarında TikTok sosyal medya platformu kullanımını yasaklamıştı.

