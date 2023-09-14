Avrupa Merkez Bankası üst üste 10. kez faiz artırdı

Faizi 25 baz puan daha artıran Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini yüzde 4'e, politika faizini yüzde 4,50'ye, gecelik borç verme faizini yüzde 4,75'e yükseltti. Banka böylece üst üste 10. toplantıda faiz artışına gitmiş oldu.