Avrupa Kalite Zirvesi'nde İş Birliği ve Geleneksel İlişkiler Gelişecek

Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu, Avrupa Kalite Zirvesi'nin iş dünyasına yeni ufuklar açmanın yanı sıra bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen 19. Avrupa Kalite Zirvesi'nde konuşan Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu, "Avrupa Kalite Zirvesi, yalnızca iş dünyası için yeni ufuklar açmakla kalmayacak, bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesi, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşti. Zirvede konuşan Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin ağırlandığı zirvenin bölgesel iş birliklerinin gelişmesi için önemli fırsatlara vesile olduğunu belirtti. Ustaoğlu, "Avrupa Kalite Zirvesi, yalnızca iş dünyası için yeni ufuklar açmakla kalmayacak, bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Kalite Zirvesi'nde dünyadaki gelişmeleri ve yeni pazar arayışlarını takip eden her sektörden katılımcıları ağırladıklarını belirten Ustaoğlu, "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor, iş dünyasının heyecanını zinde tutuyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert ise böyle bir toplantının yapılmasının Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. AB'nin önde gelen diplomatlarının Türkiye'nin AB üyeliğini canı gönülden desteklemeleri gerektiğini ifade eden Sert, "Bu tür toplantılar, Türk ekonomisine katkı sağladığı gibi kaliteye yönelik deneyimler de hayata kalite katma adına önemlidir" dedi.

DEİK Türkiye - İsviçre İş Konseyi Başkanı Zeki Yıldırım, Arbel A.Ş Kurucu Başkanı Hasan Arslan, Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kolcuoğlu, Tophills Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Topaloğlu, Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, Avrupa Saç Ekim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güçlü, Akva Sağlık Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Efe, Coşkun Balık Yönetim kurulu Başkanı Coşkun Arslan, Mes Motors Yöneticileri Melik Akkaya ve Seyfullah Tuğ zirveye katılan isimler arasında yer aldı. - ZÜRİH