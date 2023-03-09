Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye rekor yatırım! Tam 1 buçuk milyar Euro

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de 6 Şubat'ta peş peşe meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere, rekor seviyede bir yatırım yapacağını açıkladı. Gelecek iki yıl boyunca sürmesi hedeflenen yatırımın 1.5 milyar Euro'yu bulması beklenirken, EBRD Türkiye Genel Müdürü Tuerkner, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'yi desteklemeye hazır." mesajı verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından dünyadan bölgeye gelen yardımlar devam ederken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, depremden etkilenen bölgelere iki yıl boyunca 1,5 milyar Euro'luk yatırım yapma kararı aldı.

BÖLGE EKONOMİSİNİN TOPARLANMASI AMAÇLANIYOR

EBRD'nin açıklamasında bu adımın, depremden etkilenen şehirlerde beşeri sermaye, geçim kaynakları ve işlerin korunabilmesi için bölge ekonomisinin toparlanması, yeniden yapılanması ve entegrasyonun güçlendirilmesini amaçladığı ifade edildi.

600 MİLYON EURO KREDİ VERECEK

Banka tarafından alınan yatırım kararı kapsamında, depremden doğrudan etkilenen kişiler ve işletmeler için yerel bankalara 600 milyon Euro büyüklüğünde kredi sağlanacağı açıklanırken, bölgedeki toparlanma ve yeniden yapılandırma çalışmalarında görev alacak şirketlere de borç vererek özel sektörün rolünü güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

"EBRD, TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE HAZIR"

Türkiye'ye yapılacak bu büyük yatırımla ilgili konuşan EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, "Bu Türkiye'de ve Avrupa'da görülen en büyük felaket. Nüfusu ve ekonomiyi çok şiddetli şekilde etkiledi." ifadelerini kullanırken, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'yi desteklemeye hazır." çağrısında bulundu.