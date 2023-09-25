Avrupa'da Çiğ Köfte Popülerliği Artıyor

Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, çiğ köftenin Avrupa'da popülerlik kazandığını ve birçok girişimcinin çiğ köfte işletmesi açmak için talepte bulunduğunu belirtti. Çiğ köftenin lezzetli, sağlıklı ve vegan bir ürün olması tüketici tercihinde büyük rol oynuyor. Avrupa'da 500'ün üzerinde çiğ köfte işletmesi bulunuyor.

Anadolu'nun 4 bin yıllık lezzeti çiğ köftenin Avrupa'da revaçta olduğunu söyleyen Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, "Son yıllarda Avrupa'da hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olması dolaysıyla çiğ köfte oldukça popüler, dönere rakip oluyor. Çiğ köftenin lezzetli, yeşillikli, sağlıklı ve vegan bir ürün olması tüketici tercihinde büyük rol oynuyor. Başta Türkler olmak üzere Avrupalı birçok girişimci çiğ köfte işletmesi açmak için bize talepte bulunuyor" dedi.

Çiğ köftenin ana maddesinin bulgur olduğunu belirten Tekdemir, "Taş değirmenlerde öğütülen bulgur, Kahramanmaraş'ın meşhur isotu ve 21 çeşit baharat ile harmanlandıktan sonra ceviz, badem ve fındık ekleniyor. Komagene Lezzet Üssü'nde en son teknolojik makinalarda geleneksel tadına ve kıvamına ulaşana kadar yoğrulan çiğ köfteyi yine el değmeden paketlenerek soğuk zincir ile tüm dünya ülkelerine ulaştırıyoruz. Etsiz çiğ köfteler aynı zamanda vegan beslenenler için de vazgeçilmezdir. Et ve et suyu gibi hayvansal gıdalar içermez; tamamen doğal ve bitkiseldir. Ayrıca oldukça da sağlıklı bir lif kaynağıdır" diye konuştu.

AVRUPA'DA 500'ÜN ÜZERİNDE ÇİĞ KÖFTE İŞLETMESİ BULUNUYOR

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da çiğ köfte denilince ilk akla gelen marka olduklarını aktaran Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral ise "İlk zamanlarda başta Türkler olmak üzere bu lezzeti bilen göçmenlerin tercihi olan çiğ köfte giderek kültürel ve etnik bir tat olmaktan çıktı. Uygun fiyatı ve doyurucu bir lezzet olarak Avrupalıların da yeme alışkanlıkları arasında yer edinmeye başladı. Avrupa'da başta Almanya üzere değişik markalara ait 500'ün üzerinde çiğ köfte işletmesi bulunuyor. Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Avrupa'da hem tüketicilerin hem de yatırımcıların gözdesi durumundayız. Ekonomist dergisi tarafından Ekim 2022'de Türkiye'nin bir numaralı fast food markası seçildik. Avrupa'da da büyümeye devam ediyoruz. Dünya genelinde 2 bin 500'e yakın şubemiz var" ifadelerini kullandı.

'Lezzette sınır tanımıyoruz' sloganı ile çiğ köftenin enfes lezzetinin tüm dünya ile buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Demiral, "Türkiye'nin en büyük franchise markası olmamız nedeniyle de bu talep her geçen gün artıyor. Markamızın bilinirliliği, kaliteli ürün ve sağlıklı üretim ilkelerini tavizsiz uygulamamızın da bu talepte büyük rolü var. Yine Türkiye'deki üretim tesislerimizin, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi, dünyanın en prestijli gıda sertifikaları olan GFSI onaylı BRGC, IFS ve FSSC 22000 gibi belgelere layık görülmesi de markamızın tercih edilmesinde etkili oluyor" dedi.

KOMAGENE ANUGA FUARI'NDA

Bayilik konusunda hem Türkiye'den hem de yurt dışından yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirten Demiral, "Almanya'nın Köln kentinde 7-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünyanın en büyük gıda fuarı ANUGA'da Türk mutfağının lezzetlerini biz temsil edeceğiz. 10 bine yakın gıda devinin katılacağı fuarda Komagene, muhteşem lezzetleriyle fuara tat katacak. Ayrıca fuar boyunca franchise yatırımları ile ilgili yeni iş ortaklarıyla da bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek" diye konuştu.