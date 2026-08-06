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Avrupa'da yangınların maliyeti 19 milyar avroyu aştı

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AccuWeather verilerine göre, Avrupa'daki orman yangınları 530 bin hektardan fazla alanı yok etti ve 19 milyar avroya varan ekonomik kayba yol açtı. İspanya ve Fransa en çok etkilenen ülkeler. Risk sonbaharda da yüksek.

Avrupa'da bu yıl yaşanan yıkıcı orman yangınlarının yol açtığı ekonomik zarar ve kayıpların 19 milyar avroyu aştığı tahmin ediliyor.

Küresel çapta hava tahmin hizmeti veren ABD merkezli AccuWeather tarafından yapılan hesaplamalara göre, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında 530 bin hektardan fazla alan kaybedildi.

Avrupa'da bu yılki orman yangınlarından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya ve Fransa geliyor.

Ön tahminlere göre, yangınların toplamda 15,6 milyar ile 19,1 milyar avro arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı değerlendiriliyor.

Ekonomik kayıplara ilişkin hesaplamalar, yıkıcı orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri, acil durum müdahale giderleri, kısa ve uzun vadeli sağlık etkilerinin yanı sıra, günlük yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki aksaklıkları kapsıyor.

AccuWeather'ın tahminlerine göre, aşırı sıcaklık ve kuraklık Avrupa'daki orman yangını riskini sonbahar dönemine kadar yüksek tutmaya devam ediyor.

Batı ve Orta Avrupa'nın büyük bölümünde orman yangını tehlikesi "son derece yüksek" seviyede bulunurken, Fransa'nın bazı kesimleri, İspanya'nın kuzeyi ve Britanya Adaları'nın güneyi en yüksek risk altındaki bölgeler olarak görülüyor.

Ayrıca, İskandinavya'nın güneyi, İtalya, Doğu Avrupa'nın bazı kısımları ve Balkanlar'da da orman yangını riskinin yüksek olduğu bölgeler bulunuyor.

Avrupa'da 2025'in tamamında orman yangınları 1,08 milyon hektar alanın kaybına yol açmıştı.

Kaynak: AA
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