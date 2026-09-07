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Avrupa çelik sektöründen Brüksel'de ucuz ithalat protestosu

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Avrupalı çelik temsilcileri, AB dışı ucuz ithalatın haksız rekabet yarattığını belirterek Brüksel'de sembolik tabutlarla gösteri yaptı. Sektör, üretim kaybı ve istihdam endişesiyle AB'den koruma talep ediyor.

Avrupa çelik sektörünün temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) dışından ithal edilen ucuz ürünlerin haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa Çelik, Boru ve Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu (EUROMETAL) öncülüğündeki sektör temsilcileri, "Üretimi Avrupa'da Tutun" teması kapsamında Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, "Ucuz ithalatı durdurun", "AB'de üretimi koruyun", "AB çelik talebi huzur içinde yatsın", "Avrupa fabrikaları huzur içinde yatsın" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Avrupa'da üretim kapasitesi ve istihdam kaybına dikkati çekmek amacıyla AB Komisyonunun binası çevresinde üzerinde "Huzur içinde yatsın" yazılı 10 sembolik tabut taşıdı.

Göstericiler, AB'deki çelik fabrikaların ucuz ithalat nedeniyle zor durumda olduklarına dikkati çekti.

EUROMETAL, Avrupa'daki üreticilerin AB'nin çevre ve iklim kurallarına uymak için yüksek maliyetlere katlandığını, buna karşılık AB dışından gelen bazı ürünlerin aynı yükümlülüklere tabi olmadığını savunuyor.

AB'ye ithal edilen çelik, kota, ticaret savunma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında çeşitli kurallara tabi tutuluyor. Ancak çeliğin AB dışında işlenerek makine, otomotiv parçası veya diğer mamul ürünlere dönüştürülmesi halinde bu ürünler aynı kurallara tabi olmadan AB pazarına erişebiliyor.

Sektör temsilcileri, bu durumun ithal ürünlere maliyet avantajı sağladığını, Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü azalttığını ve üretimin AB dışına kaymasına yol açabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: AA
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