Avrupa Borsalarında Yükseliş: Ticaret Savaşlarında İyimserlik

Avrupa Borsalarında Yükseliş: Ticaret Savaşlarında İyimserlik
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Avrupa borsaları, küresel ticaret savaşlarına dair endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor. İtalya, İspanya ve Fransa'nın borsa endeksleri değer kazandı. AB'nin ABD ile ticaret müzakerelerine öncülük etmesi ve savunma sanayisine yönelik yeni yatırım planları, piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Avrupa borsalarında, küresel ticaret savaşlarına yönelik endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 553 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.305 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 8.797 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 40.419 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 14.248 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.846 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölgede tarifeler cephesindeki haber akışı takip edilmeye devam ederken, açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Maros Sefcovic, çelik, alüminyum, ilaç, uçak ve yarı iletkenler gibi sektörler hakkında ABD ile yapılması planlanan müzakerelere öncülük edeceğini söyledi.

ABD ile AB arasında gerçekleşecek görüşmelere dair iyimserlikler bölge pay piyasalarındaki yükselişte etkili olurken, bölgenin savunma sanayi alanındaki yatırım adımları da yakından takip ediliyor.

AB, ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimine yatırım yapmak isteyen üye ülkeleri destekleyecek 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nı (SAFE) resmen kabul etti. AB'den yapılan açıklamaya göre bundan yararlanmak isteyen üye ülkelerin, kredilere hak kazanabilmeleri için en az iki katılımcı ülkeyi kapsayan ortak satın alımlar gerçekleştirmeleri gerekecek.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yetkililerinin gelecek dönemde Bankanın atacağı adımlara ilişkin verdiği sinyaller de yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Analistler bugün yurt dışında FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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