Avrupa Borsalarında Yükseliş: Endeksler Artış Göstermeye Devam Ediyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 artışla 552,04 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 9.221,44, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazanarak 23.807,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 yükselerek 7.734,84 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artışla 41.723,69 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 1,175 oldu.

Avrupa piyasaları, Fransa'da hükümetin bugün yapılacak güven oylamasına odaklandı.

Fransa'da Başbakan François Bayrou, kamu harcamalarında yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf öngören ve bazı resmi tatillerin kaldırılmasını da içeren 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.