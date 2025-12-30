Haberler

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Avrupa borsalarında işlem hacmi yeni yıl tatili öncesinde düşük seviyelerde kalırken, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Avrupa borsalarında, yeni yıl tatili öncesinde işlem hacmi düşük seviyelerde bulunurken, jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 589,7 puandan, Almanya'da DAX 40 önceki kapanışının hemen altında 24.360 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.877 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 8.104 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 44.629 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 17.242 puan seviyesinde bulunuyor.

Tatil havasının etkisiyle piyasalarda yatırımcılar temkinli bir duruş izlerken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak mesajların Fed'in gelecek yılki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna barış süreci etrafındaki belirsizlik, Rusya'nın Ukrayna'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikametgahına saldırmakla suçlamasının ardından yeniden ortaya çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de konut fiyat endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

