Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: FTSE 100 Yükselirken DAX ve CAC 40 Düştü

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 artarak 554,01 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 9.157,74 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 24.314,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.884,05 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 42.641,72 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,27 düşüşle 1,167 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, bugün Washington'da yapılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine odaklandı.

Trump ve Zelenskiy bugün Washington'da bir araya gelecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.