Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına rağmen ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerle İtalya hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 değer kaybederek 612,59 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 8.245,8 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.603,48 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 23.806,99 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,5 artışla 47.327,99 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,48 yükselişle 1,172 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasında iki haftalık geçici ateşkesin ikinci günü geride kalırken, borsalar, bozulabileceğine yönelik endişelerle ağırlıklı olarak negatif seyir izledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin enerji piyasalarındaki gerilimi azalttığını ancak ateşkesin kırılganlığı nedeniyle bölgesel risklerin kredi profilleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Veri tarafında ise, Almanya'da sanayi üretimi, şubat ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,3 geriledi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,5 ile beklentilerin altında arttı.