Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,32 artışla 553,64 puana ulaştı. Almanya'da ise DAX endeksi %0,08 düşüşle kapandı. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Avro Bölgesi'nin büyüme verilerine odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 artışla 553,64 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 8.837,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.804,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 yükselerek 40.601,94 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,08 düşüşle 24.304,46 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,4 azalarak 1,14 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün aldığı üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı ile bugünkü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verisinin yukarı yönlü revizyonuna odaklandı.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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