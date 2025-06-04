Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 artışla 551,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 8.801,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 24.276,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 yükselerek 7.804,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 artışla 40.080,88 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,51 yükselişle 1,143 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile tarifeler konusundaki müzakerelerin hızlı biçimde doğru yönde ilerlediğini bildirdi.

Avro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta son 3 ayın en düşük seviyesi olan 50,2'ye indi.

AB Komisyonu, Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğu bildirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da Bulgaristan'ın gelecek yıl avro para birimini benimsemek için tüm kriterleri karşıladığını açıkladı.