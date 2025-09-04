Haberler

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı, Fransa Hariç

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,61 artışla 550,09 puana çıktı. İngiltere, Almanya ve İtalya'da endeksler yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 9.216,87 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 artarak 23.770,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 yükselerek 41.989,71 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.698,92 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,164 düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
