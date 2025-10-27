Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Haberler

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü olumlu bir hava ile geçirdi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,22 artarak 577,03 puana yükselirken, diğer önemli endeksler de artış gösterdi. Yatırımcılar ECB'nin faiz kararı açıklamasını bekliyor.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 artışla 577,03 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 9.653,82 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 24.308,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 42.911,57 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.239,18 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1,164 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında ECB'nin bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunurken, bankanın para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle ekimde yükseldi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
