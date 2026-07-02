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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

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Avrupa borsaları, teknoloji ve yapay zeka hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 artarken, ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı.

Avrupa borsaları, teknoloji ve yapay zeka hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,43 artışla 648,46 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67 değer kazanarak 10.652,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,6 yükselerek 52.428,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 artışla 8.474,86 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,16 değer kazanarak 25.580,88 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,57 artışla 1,144 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında kazançlara, teknoloji ve yapay zeka hisseleri liderlik etti.

Yatırımcıların odağında bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi yer aldı. Ülkede tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre ise Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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