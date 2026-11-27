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Avrupa borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde azalan satış baskısı ve ABD'nin gümrük vergisi önerilerinin endişe edilenden daha az etkisinin olacağına dair öngörülerle pozitif seyrediyor.

ABD'de dün Şükran Günü dolayısıyla pay piyasaları kapalı kalırken, küresel piyasalardaki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağına dair belirsizlik devam ediyor.

Avrupa borsaları da teknoloji şirketlerinin hisselerinde azalan satış baskısı ve ABD'nin gümrük vergisi önerilerinin endişe edilenden daha az etkisinin olacağına dair öngörülerle pozitif seyrediyor.

Öte yandan Brüksel'de bir araya gelen Avro Bölgesi liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un isminde uzlaştı.

Hernandez de Cos'un, atama sürecinin tamamlanmasının ardından şubatta görevi Christine Lagarde'dan devralması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle, saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,85 artışla 642 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 10.674 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,65 primle 25.394,19 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,38 kazançla 49.032 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 19.217 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 8.133 puanda işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminde Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA