Avrupa Borsaları Tarife Ertelemesi ile Yükseliş Gösterdi

Avrupa Borsaları Tarife Ertelemesi ile Yükseliş Gösterdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulamayı düşündüğü tarifelerin ertelemesi sonrası Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde olumlu bir seyir izledi. Analistler, bu durumun piyasalardaki volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor.

Avrupa borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife erteleme kararının ardından haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlenirken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 yükselişle 550,04 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 artışla 24.006,50 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla artışla 39.951 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 primle 14.247,60 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.817,99 puan seviyelerinde seyrediyor. Bugün İngiltere'de ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı sık değişen tarife söylemlerinin yarattığı belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Cuma günü Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini duyurdu.

İmalat sanayi aktivitesi ve büyüme tarafında sorunların hala devam ettiği Avrupa ekonomisinde tarifelere ilişkin haber akışı, pay piyasalarında volatilitenin artmasına neden oluyor.

Öte yandan, bölge basınında çıkan haberlere göre Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Alman ordusuna 2029 yılına kadar silah ve diğer malzemelerle tam teçhizatlı hale gelme emri verdi.

Analistler, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin savunma harcamalarını artıracaklarını ve bununla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda yasal zeminin hazırlandığı ifade ederek, söz konusu gelişmelerin savuma sanayi sektörü öncülüğünde imalat aktivitesinde hareketlenmeyi destekleyebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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