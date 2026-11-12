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Avrupa borsaları Siemens'in rekor siparişleriyle İspanya hariç yükseldi

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Avrupa borsaları, şirketlerin olumlu finansal sonuçları ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle İspanya hariç pozitif seyrediyor. Saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 artışla 665,60 puanda işlem görürken Siemens'in siparişleri çeyreklik bazda rekor kırdı.

Avrupa borsaları, şirketlerden gelen olumlu finansal sonuçlar ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle İspanya hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 665,60 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.869,02 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 26.921,66 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,1 yükselişle 51.998,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.391,60 puana çıkarken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.019,44 puanda bulunuyor.

Şirketler tarafında Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Siemens, açıkladığı finansal sonuçlarında 2026 mali yılının son çeyreğinde gelirlerinin yıllık bazda yüzde 11 artarak 23,7 milyar avroya yükseldiğini bildirdi. Şirketin siparişleri aynı dönemde yüzde 58 artışla 34,8 milyar avroya ulaşarak çeyreklik bazda rekor kırdı.

Siemens, orta vadeli yıllık karşılaştırılabilir gelir büyümesi hedefini de yüzde 6-9 aralığından yüzde 7-11 aralığına yükseltti.

Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüdü. Büyümeye yüzde 0,9 ile hizmet sektörü öncülük ederken ekonomi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Kaynak: AA
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