Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları öncesinde İngiltere hariç pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışında kalmaya devam ediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 580,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.970 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 9.772 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.098 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 44.175 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişe 16.932 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede merkez bankaları tarafında ECB'nin bu yılkı gevşeme sürecini tamamladığına yönelik beklentilerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BoE ise en son faiz indirimine 25 baz puanla ağustos ayında giderken, Bankanın bu ay da indirime gitmesi halinde yılı toplamda 100 baz puanlık faiz indirimiyle tamamlaması bekleniyor.

Bu arada İsveç Merkez Bankası (Riksbank) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Almanya silah alımı sözleşmelerini onayladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te dün yaptığı konuşmada Avrupa'nın güvenliğinin, Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu söyledi.

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanımı konusuna yönelik, "Bu fonların kullanılması, tahminlerimize göre Ukrayna ordusunu en az 2 yıl daha finanse edecektir. Ancak bu adımı, savaşı uzatmak için değil mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için atmak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Almanya Federal Meclisi, yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ise NATO'nun 2030 yılına kadar Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazır hale gelme planı yaptığını belirterek, "Biz tehdit etmiyoruz, tehdit ediliyoruz." dedi.

Analistler, bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey'in değerlendirmeleri ve ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.