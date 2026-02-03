Haberler

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, açıklanan olumlu veriler ve azalan siyasi risklerle birlikte yükseliş gösteriyor. Stoxx Europe 600 endeksi ve diğer önemli borsa endeksleri artış kaydediyor. ABD'de hükümetin kısmi kapanmasıyla ilgili belirsizlikler, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açsa da, altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma dikkat çekiyor.

Avrupa borsaları, bölgede açıklanan verilerin ekonominin iyiye gittiğine işaret etmesi ve siyasi risklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 621,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 25.089 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.362 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 değer kazanarak 8.228 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kazançla 18.231 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 yükselişle 46.446 puandan işlem görüyor.

ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle küresel piyasalar haftaya negatif başlamıştı.

Yeni işlem gününde ise altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini açıkladı.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul ettiğini bildirdi.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, bundan memnun olduğunu belirtti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanması nedeniyle veri takviminde gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
