Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimini desteklemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 550,0 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 24.164 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.170 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 42.077 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 14.973 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.770 puanda bulunuyor.

Avrupa borsaları, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının ( Fed ) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2,0 ile beklentilere paralel arttı.