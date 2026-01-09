Haberler

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif bir seyir izlenirken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere odaklanıyor. Jeopolitik endişeler yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki jeopolitik endişeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 606 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 25.134 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 10.071 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 artışla 8.286 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 kazançla 17.653 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 45.614 puandan işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları Avrupa'da jeopolitik endişeleri artırırken, yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri ile Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere odaklandı.

Bir önceki gün ABD'de tahminlerin altında kalan özel sektör istihdam verilerinin ardından, bugün açıklanacak istihdam raporu kapsamındaki tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha sağlıklı sinyaller vermesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'nın ticaret fazlası 17,2 milyar avrodan 13,1 milyar avroya geriledi. Bu dönemde AB ve ABD'ye ihracat azalırken, Çin'den ithalat arttı. Almanya'da sanayi üretimi ise kasım ayında aylık bazda yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İspanya'nın kasım ayında mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 artış kaydetti.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışların ABD'de ise istihdam verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
