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Avrupa borsaları Orta Doğu beklentisiyle yükselişle kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 artışla 641,93 puana çıktı, pozitif seyirde savunma ve teknoloji hisseleri etkili oldu.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 artarak 641,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 10.739,01 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 artışla 8.138,94 puan ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,6 yükselerek 52.371,54 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise günü yüzde 1,07 artışla 25.575,01 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,147 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalardaki pozitif seyirde savunma ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış etkili oldu.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yapılacak görüşmeler yakından izleniyor.

Kaynak: AA
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