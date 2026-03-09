Haberler

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya sebep olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 düşüşle 585 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.113 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 22.991 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,5 azalışla 43.042 puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 düşüşle 16.569 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 2,6 değer kaybederek 7.785 puandan işlem görüyor.

ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının hafiflememesi ve tarafların da çatışmayı uzatmaya hazır görünmesi nedeniyle küresel piyasalarda risk algısı arttı.

Saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında arz endişeleriyle sert yükselişleri beraberinde getirirken, buna bağlı olarak küresel enflasyon risklerini de artırdı.

Dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesinden ötürü maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik kaygılar, merkez bankalarının para politikalarında temkinli adımlar atabileceği beklentilerini de öne çıkardı.

Saldırılar henüz bir hafta önce başlamış olsa bile tedarikçilerin hasar görmüş tesisler, aksayan lojistik ve nakliye risklerindeki artışla mücadele etmesi nedeniyle dünya genelindeki tüketicilerin ve işletmelerin haftalarca veya aylarca daha yüksek yakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kalabileceğine yönelik riskler öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin gümrük vergisi artışlarının etkisini henüz üzerinden atamamış durumda olan küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturabileceği öngörülüyor.

Avro Bölgesi tahvillerinde satış baskısı getirileri zirveye taşıdı

Bu gelişmelerle birlikte Avro Bölgesi devlet tahvili piyasalarında haftanın ilk işlem gününde satış baskısı etkili olurken, getiriler son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Gösterge kabul edilen Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, 5,9 baz puan artışla yüzde 2,922'ye yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Faiz oranına duyarlı Almanya'nın 2 yıllık tahvil getirisi de 15,1 baz puan artarak Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,459'a çıktı.

Makroekonomik veriler tarafında ise Almanya'da ocak ayına ilişkin fabrika siparişleri, yüzde 4,5 azalış beklentisine karşın yüzde 11,1 gerileyerek son 4 aydır süren artış serisini sonlandırdı. Aynı dönemde sanayi üretimi de yüzde 0,5 azaldı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin de yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
