Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü küresel piyasalardaki toparlanma ve teknoloji odaklı iyimserliğin etkisiyle yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 artışla 621,29 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,80 değer kazanarak 24.998,40 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 10.556,17 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artışla 8.361,46 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 primle 45.764,07 puandan günü kapattı.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,60 değer kazanarak 17.955,40 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,09 düşerek 1,184 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada, Almanya'da güne 24.800 puan seviyelerinde başlayan DAX endeksi, yaklaşık bir aydır devam eden 24.500-25.000 bandındaki yatay hareketini sürdürmesi dikkati çekti. Öğleden sonra Wall Street'te Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin toparlanması, Avrupa piyasalarındaki alıcılı seyri destekleyen ana unsurlardan biri oldu.

Avrupa piyasalarında günün en önemli kurumsal gelişmesi ise Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer cephesinde yaşandı. Alman basınındaki haberlere göre, şirket ABD'de glifosat içerikli "Roundup" adlı yabani ot ilacıyla ilgili kanser riski davalarını çözüme kavuşturmak adına 10,5 milyar dolarlık bir fon ayırmayı planlıyor.

Bu kritik gelişmenin ardından Bayer hisseleri yüzde 7 değer kazanarak DAX'ın en çok yükselen hissesi oldu.

Piyasalar, makroekonomik verilerdeki zayıflığı büyük ölçüde göz ardı ederek şirket haberlerine ve yapay zeka odaklı büyüme potansiyeline odaklandı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin beklentilerin (65 puan) aksine 1,3 puan gerileyerek 58,3 seviyesine indiğini duyurdu.

Almanya'da ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gıda ve hizmet kalemlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 1,8'den yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.