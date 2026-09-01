Avrupa borsaları jeopolitik risklerle düştü; petrol ve gaz yükseldi

Avrupa pay piyasaları, küresel faiz baskısı, makroekonomik belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 değer kaybederek 647,46 puana çekildi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 azalışla 8.301,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 düşüşle 51.915,18 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 25.970,11 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 kayıpla 10.789,28 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 1,159 seviyesinden işlem gördü.

Petrol ve gaz fiyatlarında "İran" etkisi

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan askeri gerilim, enerji arzı güvenliğine yönelik endişeleri tetikleyerek emtia fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı yüzde 4,8 artarak 92,60 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 yükselişle 88,35 dolara ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları da son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Vadeli gaz kontratları yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak megavat saat başına 71,50 avroya yükseldi. Böylece doğal gaz fiyatları ağustos başından bu yana yüzde 20'den fazla artış kaydetti.

Analistler, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin Basra Körfezi'ndeki enerji altyapısına zarar verme riski taşıdığını ve İran'ın misilleme ihtimalini yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

Tahvil piyasasında avro krizi seviyeleri

Küresel tahvil piyasasındaki satış dalgası, tahvil faizlerini son yılların en yüksek seviyesine taşıdı. Almanya'nın 10 yıllık ve 2 yıllık gösterge tahvil faizleri yüzde 1,1 yükseldi. Analistler, avro krizi döneminden bu yana görülmemiş faiz oranlarıyla karşı karşıya kalındığını belirterek bu durumun hem devletler hem de sermaye piyasaları için gerçek bir stres testi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA