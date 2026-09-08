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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 azalarak 649,6 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.811,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 52.177,47 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artarak 8.317,98 puana çıkarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 26.007,63 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,162 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzını aksatabileceğine ilişkin endişelere odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS'taki teknik sorun nedeniyle ülkenin önemli havalimanlarında uçuşlarda aksaklık yaşandı.

Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 7 yıllık bütçesini finanse etmek için Birlik genelinde uygulanacak yeni vergilerden 60 milyar avronun üzerinde gelir sağlanmasını istediği bildirildi.

Kaynak: AA
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