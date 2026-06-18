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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

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Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 ve FTSE 100 düşerken, DAX 40, CAC 40 ve FTSE MIB 30 yükseldi. Piyasalar ABD-İran mutabakatına ve Fed'in faiz artırım beklentilerine odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalarak 637,14 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 düşerek 10.399,7 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 25.026,8 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artarak 8.467,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 52.688,22 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1,146 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ve İran'ın imzaladığı mutabakat zaptına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesine odaklandı.

ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit bıraktı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6; geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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