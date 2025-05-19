Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarken, bazı endeksler değer kaybetti. Yatırımcılar, ABD'nin kredi notunun düşürülmesine ve AB ile İngiltere arasındaki yeni işbirliği anlaşmasına odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 549,98 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 23.934,98 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 8.699,31 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 7.883,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 azalarak 40.166,77 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,63 artışla 1,124 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da yatırımcılar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesine odaklandı.

Moody's, geçen hafta cuma günü piyasaların kapanmasının ardından, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir işbirliği anlaşması yaptı.

AB Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Avro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e indirdi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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