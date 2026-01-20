Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 601 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 azalışla 10.080 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 24.677 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1 gerilemeyle 8.029 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 44.648 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,1 düşüşle 17.469 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından yükselen ticari ve jeopolitik gerilimler Avro Bölgesi'nde belirsizliğin artmasına neden oldu.

ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ile karşı karşıya getiren ilhak girişimine ilişkin NBC'ye değerlendirmelerde bulunan Trump, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna "Yorum yok." yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, "İsviçre'nin Davos kentinde çeşitli tarafların katılacağı bir toplantı düzenlenmesini kabul ettim. Herkese açıkça ifade ettiğim gibi, Grönland ulusal ve küresel güvenlik açısından şart." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da açıklanan üretici enflasyonu takip edildi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 2,5 düşerken aylık bazda 0,2 azaldı.

İngiltere'de ise işsizlik oranı Kasım 2025'e kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,1 seviyesinde sabit kaldı.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) tarafından yakından takip edilen ikramiyeler hariç düzenli maaşlarda yıllık ücret artışı aynı dönemde yüzde 3,6'ya geriledi.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Zew Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi'nin takip edileceğini kaydetti.