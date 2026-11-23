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Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 629,02 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.383,50 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 24.926,25 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,9 azalışla 48.260 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.966,13 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18.890,10 puanda bulunuyor.

Avrupa'da açılış işlemlerinde teknoloji sektörü endeksi yükselirken yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren ASML, ASM International ve BE Semiconductor'ın hisseleri yükselişe öncülük etti. Altın fiyatlarındaki toparlanmanın desteğiyle madencilik sektörü endeksi de değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, bugün açıklanan öncü verilere göre Fransa'da bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 46,6'dan 46,2'ye gerileyerek özel sektör faaliyetlerindeki daralmanın derinleştiğine işaret etti. Ülkede imalat sanayi PMI da 49,5'ten 47,9'a inerek son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan bugün Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA