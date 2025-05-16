Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde göstermiş olduğu yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,42 artışla 549,26 puana ulaştı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da değer kazandı. Küresel piyasalarda karışık seyir sürerken, Avrupa'da ticaret fazlası verileri dikkat çekti.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 artışla 549,26 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artarak 8.684,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 23.767,43 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 7.886,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 40.656,26 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,114 oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin ticaret politikaları nedeniyle karışık seyir hakim olurken, Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, AB mart ayında 35,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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