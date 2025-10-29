Haberler

Avrupa Borsaları Fed Faiz Kararı Öncesinde Karışık Seyrediyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, çoğu borsa artış kaydederken bazıları düşüş yaşamaktadır. Yatırımcılar, Fed'in beklenen faiz indirimine ve açıklamalarına odaklanmış durumda.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 576 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 24.295 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 43.114 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 15.980 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 9.735 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.212 puan seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı ekonomik verilere erişimin kısıtlandığını ve bu durumun Fed'in atacağı adımlara yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdığını belirtti. Analistler, Avrupa tarafında veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.

