Avrupa Borsaları ECB'nin Faiz Kararının Ardından Yükseldi
Avrupa Merkez Bankası'nın üç temel politika faizini sabit tutma kararı ve ABD'nin enflasyon verileri sonrası Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 artışla 555,33 puana yükseldi.
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizini sabit bırakma kararı ve ABD'nin önemli enflasyon verilerinin ardından haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 artışla 555,33 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artarak 9.297,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 23.703,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 yükselerek 7.823,52 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 artışla 42.432,642 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 1,173 oldu.
Faiz indirimi döngüsünün sona ermesi
ECB'nin üç temel politika faizini sabit bırakma kararı ve ABD'nin ağustos enflasyon verileri Avrupa piyasalarının odağında yer aldı.
ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.
Analistler, Avrupa'nın Fransa'daki hükümet kriziyle uğraştığını belirterek, yatırımcılar arasında Avro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisinin borcunun kontrolden çıktığına dair büyük endişeler olduğunu kaydetti.
ECB'nin gelecek yıllarda enflasyon oranının yüzde 2'lik hedefine yakın olmasını beklediğini hatırlatan analistler, "faiz indirimi döngüsünün" sona erdiği yönünde bazı işaretler olduğunu kaydetti.
Öte yandan, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.