Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşadı. Seyahat şirketlerinin hisseleri değer kaybetti. OPEC toplantısı beklentileri petrol ve doğal gaz şirketlerinin kayıplarını telafi etti. Fed'in yumuşak iniş beklentileri azaltan Çin'deki kötü veriler piyasalara etki etti. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın açıklamaları ve ABD büyüme verisi takip edilecek.