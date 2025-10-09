Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı, Almanya Hariç

Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,43 değer kaybederek 571,31 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 azalarak 42.791,6 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 9.509,4 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 8.041,36 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 24.611,25 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,559 düşüşle 1,156 seviyesinden işlem gördü.

Bölge borsalarında bankacılık hisseleri liderliğinde negatif seyir hakim olurken, Fransa'daki siyasi belirsizlik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin dış ticaret fazlası 17,2 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.