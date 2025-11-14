Haberler

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Güncelleme:
Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları düşüş kaydederek kapanış yaptı. Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybı ile 574,81 puanda kapandı. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'nın borsa endeksleri de geriledi. Avro/dolar paritesi de düştü.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,01 değer kaybıyla 574,81 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 azalarak 9.698,37, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7 gerileyerek 43.994,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 düşerek 8.170,09 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybederek 23.876,55 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,161 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Avro Bölgesi, eylülde 19,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
