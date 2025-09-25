Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanırken Yön Arayışı Devam Ediyor

Avrupa borsaları, yön arayışının devam etmesiyle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 değer kaybıyla 550,22 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 9.213,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 42.242,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 düşerek 7.795,42 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 23.534,83 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 1,168 oldu.

Analistler, yatırımcıların pay piyasalarında yön arayışı nedeniyle beklemede kaldıklarını, bundan dolayı işlem hacminin oldukça düşük olduğunu belirtti.