Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanırken Yön Arayışı Devam Ediyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, yatırımcıların yön arayışı sebebiyle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,66 değer kaybederek 550,22 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 9.213,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 42.242,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 düşerek 7.795,42 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 23.534,83 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 1,168 oldu.

Analistler, yatırımcıların pay piyasalarında yön arayışı nedeniyle beklemede kaldıklarını, bundan dolayı işlem hacminin oldukça düşük olduğunu belirtti.

