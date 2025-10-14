Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı, Ticaret Belirsizlikleri Etkili

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticari belirsizlikler ve Fransa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,39 değer kaybederek 564,43 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalarak 42.075,66 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 7.919,62 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 24.231,88 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artarak 9.452,77 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 1,161 oldu.

Avrupa pay piyasalarında yatırımcıların odağında, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının yeniden ivmelenmesi ve Fransa'daki siyasi gelişmeler vardı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi konumundaki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı.

ABD ve Çin, bugünden itibaren oyuncaklardan ham petrole kadar her şeyi taşıyan kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret savaşını deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.