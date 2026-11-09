Avrupa borsaları Brent petrolün düşüşüyle yükseldi, Stoxx 600 yüzde 1,26 arttı

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Avrupa borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tekrar saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesinin ardından Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk iş gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,26 değer kazanarak 656,52 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,73 artışla 26.267,19 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 yükselişle 10.782,87 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 8.233,3 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,69 artarak 51.399,88 puana yükseldi. İtalya merkezli bankacılık grubu UniCredit'in üçüncü çeyreğe yönelik beklentileri aşan kar ve geliri, ülke borsasına pozitif yansıdı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.53'te yüzde 0,539 yükselişle 1,12 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Trump'ın dün İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece ABD'nin İran'a tekrar saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesinin ardından, barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 6'ya yakın düşüşle 93,5 dolara geriledi.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı son 10 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verlieri ve teknoloji şirketlerinin bilançolarını takip ediyor.

Bölge piyasalarında yatırımcıların odağında perşembe günü açıklanacak İngiltere üçüncü çeyrek büyüme verileri de yer alıyor. Piyasa beklentisi İngiltere ekonomisinin söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüyeceği yönünde.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, kasım ayında 0,3 puanlık düşüşle piyasa beklentilerinin altında azalış kaydederek 2,4 puana geriledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, eylül ayında Avrupa ülkelerinden gelen güçlü talebin desteğiyle bir önceki aya göre yüzde 2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Brüksel'de bugün düzenlenen Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, Avrupa'nın artan savunma harcamalarını sürdürülebilir biçimde finanse edebilmesi için ortak alımları artırması ve daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA