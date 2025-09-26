Avrupa Borsaları, ABD Tüketim Harcamaları ile Yükseliş Gördü

Avrupa borsaları, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve gelirlerin ağustosta beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 değer kazanarak 554,52 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 artışla 9.284,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 yükselerek 42.646,23 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,97 değer kazanarak 7.870,68 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,87 yükselişle 23.739,47 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,169 seviyesinde seyrediyor.

ABD kişisel tüketim ve gelir rakamları

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ağustosta 5 ayın en hızlı artışını gösteren kişisel tüketim harcamalarının temmuzda da olduğu gibi yüzde 0,5 yükselmesi öngörülüyordu.

Kişisel gelirler de ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen kişisel gelirler, temmuzda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Analistler, ABD'den gelen rakamların ABD Merkez Bankasına (Fed) daha fazla faiz indirimi için alan sağladığını belirtti.