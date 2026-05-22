Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 artışla 625,12 puana çıktı. Ayrıca AB, gübre krizine karşı bazı ithal gübrelere yönelik vergileri askıya alacağını duyurdu.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,73 artışla 625,12 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarak 10.466,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak 24.888,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 8.115,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 49.510,97 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 1,161 oldu.

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu gübre krizinin çiftçilere etkisini hafifletmek için bazı ithal gübrelere yönelik vergilerin askıya alınacağını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu enerji krizinin enflasyonu artırmaya ve ekonomiyi baskılamaya devam ettiğini ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabit kaldığını açıkladı.

Almanya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
