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Avrupa Borsaları, ABD-Çin Ticaret Görüşmelerine İyimserlikle Yükseldi

Avrupa Borsaları, ABD-Çin Ticaret Görüşmelerine İyimserlikle Yükseldi
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Avrupa borsaları, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair olumlu gelişmelerle haftayı yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi kapanışta yüzde 0,35 artış gösterdi. Yatırımcılar, gümrük tarifeleri konusunda anlaşma bekliyor.

Avrupa borsaları, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlikle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 artışla 520,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 8.415,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak 22.242,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 7.536,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,47 artarak 37.348,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.05 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 1,137 oldu.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında Çin'den yalanlama gelmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın tarafların müzakere ettiği yönündeki açıklamasını yinelemesini olumlu karşıladı.

Analistler, yatırımcıların Washington ve Pekin'in gümrük tarifeleri anlaşmazlığında daha düşük tarifeler üzerinde anlaşmalarını beklediklerini, aynı zamanda Avrupa Birliği ve ABD arasındaki tüm gümrük vergilerinin karşılıklı olarak kaldırılmasını umduklarını ifade etti.

Para politikasıyla ilgili olarak ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri Trump'ın gümrük vergisi politikası nedeniyle ABD'de işsizliğin artacağına yönelik endişelerini dile getirirken, analistler bu durumun Fed'in ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha erken düşürmesine yol açabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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