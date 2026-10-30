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Avro Bölgesi ve AB ekonomileri üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 0,4 ve 0,5 büyüdü

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Eurostat'ın 2026 yılı üçüncü çeyrek öncü verilerine göre Avro Bölgesi GSYH'si çeyreklik bazda yüzde 0,4, AB GSYH'si yüzde 0,5 arttı. Avro Bölgesi'nde yıllık artış yüzde 1,3, AB'de yüzde 1,5 olurken Almanya ve İspanya büyüdü, Fransa'da ise GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,1 geriledi.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

???????Yılın ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 0,6, AB ekonomisi ise yüzde 0,7 büyümüştü.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2 ve İspanya'da yüzde 0,6 artarken, Fransa'da yüzde 0,1 geriledi. İtalya ekonomisi ise aynı dönemde değişim göstermedi.???????

Yıllık bazda GSYH, Almanya'da yüzde 1,2, İspanya'da yüzde 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 yükselirken, Fransa'da yüzde 0,1 düştü.

Kaynak: AA
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