Haberler

Avro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde banka kredileri şubat ayında yıllık bazda %2,9 artarken, M3 para arzı %3 oranında büyüdü. Enflasyon ise %1,9'a geriledi. Ancak petrol fiyatlarındaki artış, mart ayında enflasyonun tekrar yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Avro Bölgesi'nde şirketlere yönelik banka kredileri, şubat ayında yıllık bazda hafif artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayı şirket ve tüketici kredileri ile para arzı istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda ocakta yüzde 2,8 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri de yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Para politikası açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilen M3 para arzı yüzde 3 artışla analistlerin yüzde 3,1 artış beklentisinin altında kaldı.

Gözler mart enflasyon rakamlarında

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'nin altına indi. Ancak şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının, mart ayı itibarıyla enflasyonu yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, son toplantısında politika faizini sabit bırakmıştı.

Banka, petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerinde "belirgin" bir kısa vadeli etki yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada piyasalarda, artan enerji maliyetleri ve savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB'nin yakın zamanda faiz artırımına gidebileceği senaryosu ağırlık kazanıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

