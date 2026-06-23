Haberler

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI haziranda 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında 49,5 puana yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI 48,9'a çıkarken imalat sanayi PMI 51,3'e geriledi. Veriler, ekonomik yavaşlamanın hız kestiğine işaret ediyor.

Avro Bölgesi'nde, haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, mayısta 48,5 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 49,5'e çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde mayısta 47,7 olan hizmet sektörü PMI, haziranda 48,9 oldu.

Mayıs ayında 51,6 olan imalat sanayi PMI ise haziranda 51,3 seviyesine indi. Böylece imalat sanayi PMI, son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi, haziranda bileşik PMI'ın 49,1, hizmet PMI'ın 48,6, imalat PMI'ın 51,6 olması yönündeydi.

Veriler, enflasyonist baskılardaki zayıflamayla birlikte Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın hız kestiğine işaret etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi