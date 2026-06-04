Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda aylık bazda düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerken, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3 azalacağı, yıllık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 4,5 ile Danimarka'da, yüzde 2,6 ile Romanya'da, yüzde 1,8 ile Belçika ve Slovakya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 1,9 ile Litvanya'da, yüzde 1 ile Malta'da ve yüzde 0,3 ile Fransa'da ölçüldü.

Nisanda, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 5,7 ile Romanya'da, yüzde 2,1 ile Belçika'da ve yüzde 0,6 ile Avusturya'da düşerken, Litvanya'da yüzde 8,9, Bulgaristan'da yüzde 7,4 ve Lüksemburg'da yüzde 6,6 arttı.