Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,5'e çıktı

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında enerji fiyatlarındaki artışla birlikte yüzde 2,5 leveline ulaştı. Şubatta yüzde 1,9 olan enflasyon, aylık bazda ise yüzde 1,2 olarak belirlendi. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 2'dir.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Piyasa beklentisi, enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon martta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,9, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 3,3 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Ülke onu konuşuyor! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü

Türkiye'den AİHM’de Kavala savunması: "Tuzlu poğaça" söylemi çöktü
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi